Qatar: legale Tarabella, Panzeri mente, accuse incoerenti

BRUXELLES - "Va sottolineato che il signor Panzeri, visto ciò che è uscito sulla stampa, ha manifestamente cambiato versione tra le sue prime accuse" a carico di Marc Tarabella "e le seconde. Quando qualcuno dice la verità, non ha bisogno di cambiare versione. Quindi almeno una delle due volte ha mentito e secondo noi mente ogni volta". Lo ha detto Maxim Toeller, il legale dell'eurodeputato socialista in carcere per il Qatargate, al termine dell'udienza sul riesame della custodia cautelare. "Le accuse" di Panzeri "sono incoerenti e infondate e lo dimostreremo", ha aggiunto.

La decisione sul ricorso contro l'estensione della custodia cautelare per Eva Kaili e Marc Tarabella sarà resa nota dalla Camera di Consiglio del tribunale di Bruxelles venerdì 3 marzo. Lo riferiscono i legali dell'ex vicepresidente del Pe e dell'eurodeputato belga al termine delle udienze di questa mattina. Entrambi si trovano in stato di detenzione preventiva nell'ambito del Qatargate.