STRASBURGO - "La Catalogna è oggi un affare interno europeo. Pertanto, è necessario trovare una soluzione politica. Attraverso il dialogo e la negoziazione". Così l'eurodeputato spagnolo Carles Puigdemont. "L'Ue deve avanzare per trovare meccanismi democratici comuni per l'autodeterminazione - ha aggiunto -. La repressione non può essere una soluzione accettabile"

Ultimo aggiornamento: 10:09

