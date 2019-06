Puigdemont e Comin bloccati a ingresso Eurocamera

BRUXELLES - "Che vergogna!!!. Impedito l'ingresso dell'eurodeputato eletto Carles Puigdemont". Lo scrive su Twitter l'eurodeputata spagnola socialista Ana Gomes denunciando il fatto che oggi la sicurezza dell'Eurocamera ha bloccato all'ingresso l'ex presidente catalano e il neoeletto Toni Comin. In queste ore all'Eurocamera è in corso un via vai di eurodeputati per preregistrarsi mentre parallelamente arrivano le comunicazioni ufficiali dagli stati membri.

Ultimo aggiornamento: 14:15

