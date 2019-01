Puglia e Grecia insieme per valorizzare l'arte

BARI - Una reciproca promozione culturale e territoriale nel nome dell'arte, dello spettacolo, delle bellezze naturali e delle tipicità artigiane e gastronomiche. E' l'obiettivo del progetto di cooperazione 'Interreg Nett' fra Puglia e Grecia, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del Programma di Cooperazione Grecia-Italia. Promotori dell'iniziativa sono la Regione Puglia, la Fondazione Teatro Petruzzelli, il Teatro Pubblico Pugliese, il Teatro municipale e regionale di Corfù, il Teatro municipale e regionale di Patrasso, e la Camera di Commercio di Acaia (Grecia). I primi due incontri si sono già svolti fra Patrasso e Bari a cura della Fondazione Petruzzelli, i prossimi si svolgeranno a Corfù e successivamente nel capoluogo pugliese a cura del Teatro Pubblico Pugliese.

La sede di Palazzo San Michele della Fondazione Petruzzelli ha ospitato una riunione organizzativa a cui hanno partecipato Panagiotis Vafeidis, in rappresentanza della Camera di Commercio di Acaia, Damianos Chierdaris, direttore del Teatro regionale e Comunale di Corfù, Sante Levante, direttore del Teatro Pubblico Pugliese. La durata del progetto, partito nel 2018, sarà di 24 mesi, il budget totale per la partnership è di circa 900mila euro. In programma workshop di 'capacity building' nei settori del fundraising, co-promotion e interclustering. Infine i players coinvolti lavoreranno insieme in workshop per la messa a punto di pacchetti turistici corredati da eventi teatrali da tenersi nei luoghi del patrimonio naturale e culturale, connessi ai prodotti tipici locali dell'agrofood e dell'artigianato. Il progetto terminerà con un congresso internazionale che si svolgerà a Patrasso nel mese di maggio del 2020.

