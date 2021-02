Puglia chiede deroga Ue per mantenere 200 mln

BRUXELLES - La Regione Puglia ha inviato a Bruxelles la Relazione per evitare il disimpegno automatico di fondi Ue per lo sviluppo rurale da 200mln di euro. Gli eurodeputati salentini Paolo De Castro e Raffaele Fitto hanno inviato una lettera al commissario Ue all'agricoltura Janusz Wojciechowski per chiedere che la deroga venga accolta al più presto possibile.

"Purtroppo - si legge nella lettera - a causa di vari procedimenti giudiziari e problematiche amministrative anche dovute alla pandemia in corso, il 31 dicembre 2020 è scaduto il termine di spesa previsto per i fondi destinati allo sviluppo rurale, annualità 2017, pari a oltre 200 milioni di sola quota FEASR, che l'Amministrazione regionale della Puglia non ha impegnato o erogato nei tempi previsti". Gli eurodeputati sottolineano "l'importanza delle misure che verrebbero colpite da un eventuale disimpegno" e "la situazione di un settore e un territorio che negli ultimi anni è stato messo in ginocchio, anche a causa del diffondersi dell'epidemia di Xylella fastidiosa".

