Puglia, agevolato l'accesso al credito per le pmi

BARI - "Il Fondo finanziamento del rischio 2014-2020 pone la Puglia all'avanguardia per le misure di aiuto alle piccole e medie imprese (pmi). La Regione Puglia, nell'ambito del Piano operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) 2014-2020, ha previsto l'ampliamento dell'offerta di strumenti finanziari innovativi per il sistema imprenditoriale". Lo evidenzia in una nota l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Cosimo Borraccino, sottolineando che "alla fine dello scorso mese di dicembre è stato pubblicato l'avviso per la selezione di intermediari finanziari che potranno costituire portafogli di finanziamenti in favore delle pmi pugliesi, utilizzando le risorse previste dal Fondo finanziamento del rischio 2014-2020".

"Si tratta - rileva l'assessore - di uno strumento innovativo, la cui strategia è ispirata dall'esigenza di ridurre le difficoltà che le pmi incontrano nell'accedere al credito bancario a causa della mancanza di garanzie sufficienti o del rischio correlato al tipo di investimento. La Regione interviene con garanzie finanziarie mirate" e il "sostegno finanziario del contributo pubblico viene interamente trasferito dalle banche ai destinatari finali (pmi)". "Per attuare la misura - aggiunge Borraccino - la Regione Puglia ha reso disponibili risorse finanziarie per un ammontare pari a 64 milioni, suddivisi in otto lotti di otto milioni ciascuno". "La dotazione del fondo Finanziamento del rischio - conclude l'assessore - avrà un importante effetto leva in quanto consentirà di sviluppare fino a 300 milioni di nuovi finanziamenti per le piccole e medie imprese pugliesi".

Ultimo aggiornamento: 14:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA