Puglia, 10 scrittori la racconteranno in un libro

BARI - L'agenzia regionale del turismo Pugliapromozione selezionerà 10 scrittori pugliesi per raccontare in un libro storie ambientate in alcuni borghi della regione. L'avviso del progetto 'HAMLET-Highlighting Artisanal Manufacturing, CuLture and Eco Tourism', si inserisce nell'ambito del Programma Interreg IPA CBC Italia- Albania Montenegro 2014-2020, con il partenariato del Ministero dei Beni Culturali dell'Albania, Istituto Urbano di Ricerca di Tirana, del Ministero dei Beni culturali del Montenegro, della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della PMI- Provincia di Bari. Lo comunica l'assessore allo Sviluppo economico Mino Borraccino.

"L'iniziativa, volta a promuovere caratteristici e storici borghi attraverso la narrativa di scrittori esperti o amatoriali - spiega - costituisce uno splendido esempio di valorizzazione del nostro patrimonio culturale, paesaggistico e naturalistico. I 10 racconti brevi, ambientati in uno dei 5 pittoreschi borghi pugliesi di Pulsano, Galatone, Cisternino, Vico del Gargano e Bovino, verranno pubblicati in un libro ed i vincitori del bando riceveranno un premio di 1.500 ognuno". L'Avviso scade l'11 maggio 2020, maggiori informazioni ed il modello di domanda di partecipazione sono disponibili qui.



Ultimo aggiornamento: 10:06

