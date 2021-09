Proposta Ue contro il caro-prezzi dell'energia a summit del 6 ottobre

Giovedì 30 Settembre 2021, 22:07 - Ultimo aggiornamento: 28 Settembre, 18:10

BRUXELLES - Al summit Ue-Balcani del 6 ottobre a Brdo, in Slovenia, la Commissione europea presenterà una proposta contro il caro-prezzi dovuto all'aumento dei costi dell'energia in tutto il Continente. Lo ha detto la presidente dell'esecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, durante una conferenza stampa in Romania, sottolineando che particolare attenzione sarà data alle famiglie a basso reddito e alle Pmi. "Stiamo analizzando insieme le ragioni per questo aumento dei prezzi, è un fenomeno mondiale, non solo europeo", ha spiegato, aggiungendo che la questione deve essere affrontata "a livello europeo, non soltanto Stato per Stato".