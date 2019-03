BRUXELLES - Si sono conclusi "positivamente" i negoziati (il cosiddetto trilogo) tra Parlamento europeo e gli Stati membri sul nuovo Programma spaziale europeo 2021-2027. A renderlo noto è il relatore per il Pe Massimiliano Salini, eurodeputato di Forza Italia, convinto che "mentre c'è chi promette investimenti e non li fa, nascondendosi dietro slogan superficiali o aggrappandosi ad illusori atteggiamenti neo nazionalisti e anti-europei, in Europa c'è chi lavora per avere politiche sempre più efficaci". Salini cita infatti "il caso dell'accordo sullo spazio, che pone le basi per investimenti miliardari e scommette sull'enorme potenzialità della collaborazione tra Stati, a beneficio di tutti i cittadini europei". L'eurodeputato sottolinea che "il programma promuove un ruolo forte dell'Europa nello spazio nell'ambito della navigazione terrestre e dell'osservazione della terra, settori strategici per l'innovazione tecnologica, dove l'Ue può e deve ricoprire un ruolo di leader per affrontare la sfida crescente posta dalle altre potenze globali, Stati Uniti e Cina in primis".



L'Europa è la "seconda potenza spaziale mondiale, come dimostrano i numeri impressionanti: il settore Spazio infatti dà lavoro ad oltre 230mila persone e crea valore per oltre 62 miliardi di euro, mentre un terzo dei satelliti del mondo è made in Europe". Per quanto riguarda il budget (non incluso nell'accordo negoziato in quanto sarà deciso con gli altri capitoli di spesa nelle trattative generali sul bilancio a lungo termine dell'Unione europea 2021-2027), Salini precisa che Forza-Italia-Ppe difende un maggiore stanziamento di risorse pari a 16,9 miliardi di euro.

Ultimo aggiornamento: 27 Febbraio, 11:51

