Premio Ue per promuovere diete sane e vaccini tra under 18

BRUXELLES - Un concorso con montepremi da 100mila euro per progetti per promuovere stili di vita sani, in particolare diete sane, misure di prevenzione del fumo e vaccinazione. Sono i due inviti a presentare proposte della Commissione europea nell'ambito del premio europeo per la salute 2020. Il primo invito è rivolto a Ong, scuole e asili che promuovono la vaccinazione in bambini e adolescenti (0-18 anni), il secondo a città e scuole che promuovono stili di vita sani per i minori dai 6 ai 18 anni. Per ogni categoria (Ong, scuole e asili per l'appello alla vaccinazione, città e scuole per l'appello a stili di vita sani) il premi saranno di 50mila euro per il vincitore, 30mila euro per il secondo classificato e 20mila euro per il terzo.



Per maggiori informazioni: https://ec.europa.eu/health/award/home_en

