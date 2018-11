Ppe a Congresso sceglie suo candidato di punta alle Europee

BRUXELLES - Il Ppe, il più numeroso gruppo al Parlamento europeo, riunito a congresso ad Helsinki sceglierà giovedì il suo candidato di punta (spitzenkandidat) alle elezioni europee a maggio del 2019 per guidare l'esecutivo comunitario e succedere al lussemburghese Jean-Claude Juncker. Il duello è tra il tedesco Manfred Weber, leader dei Popolari al Pe, sostenuto tra gli altri da Angela Merkel, Forza Italia e dal premier ungherese Viktor Orban, che è dato per favorito, e il finlandese Alex Stubb, già premier dal 2014 al 2015 e dal 2017 vice-presidente della Banca Europea degli Investimenti. Tra le personalità di rilievo presenti al Congresso oltre ai presidenti di Commissione, Consiglio europeo e Parlamento Ue, Juncker, Donald Tusk e Antonio Tajani, anche la cancelliera Merkel, il capo negoziatore Ue per la Brexit Michel Barnier e Silvio Berlusconi.

