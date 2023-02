Possibile missione di Zelensky a Bruxelles

BRUXELLES - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky potrebbe arrivare a Bruxelles nei prossimi giorni per partecipare di persona a una sessione straordinaria della riunione plenaria dell'Europarlamento. E' quanto appreso dall'ANSA da fonti europee.

"C'è un invito aperto a Bruxelles per il presidente Volodymyr Zelensky". E' quanto spiega il portavoce del Consiglio Ue, Barend Leyts, in merito all'ipotesi che il presidente ucraino arrivi giovedì a Bruxelles, in concomitanza con il Consiglio europeo. Il riferimento all'invito aperto a Zelensky, spiega Leyts, è "l'unico commento" possibile a riguardo.