Polonia: Donald Tusk è il nuovo premier

VARSAVIA - Donald Tusk è stato eletto dal parlamento polacco nuovo presidente del consiglio dei ministri. A favore del nuovo premier hanno votato 248 deputati, contro 201 parlamentari. Domani è attesa la presentazione del suo programma.

Il premier polacco incaricato Mateusz Morawiecki non ha ottenuto la fiducia in Parlamento per formare un nuovo governo. A quel punto la camera bassa, guidata da una maggioranza pro-Ue, ha conferito al suo leader, Donald Tusk, l'incarico per un nuovo esecutivo.

Il parlamento polacco con 266 voti contro e solo 190 a favore (0 astenuti) ha respinto il tentativo del premier uscente, aprendo cosi la strada alla nascita dell'esecutivo Tusk, indicato quale candidato da quattro partiti filo-Ue che insieme hanno ottenuto la maggioranza alle elezioni politiche del 15 ottobre scorso. Secondo la costituzione polacca nel caso di bocciatura del premier indicato dal presidente sono i deputati ad indicare il suo successore. L'intervento di Tusk avrà luogo martedì mattina.

"Congratulazioni Donald Tusk per essere diventato Primo Ministro della Polonia. La sua esperienza e il suo forte impegno nei confronti dei valori europei saranno preziosi per forgiare un'Europa più forte, a beneficio del popolo polacco: non vedo l'ora di lavorare con lui, a partire dall'importante Consiglio europeo di questa settimana". Lo ha scritto su X la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.