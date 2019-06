Politico.eu, incontro 6 premier per scelta nuovo leader

BRUXELLES - Proseguono le grandi manovre per decidere chi sarà il nuovo presidente della Commissione Ue. Secondo l'online Politico.eu, sei leader incaricati di negoziare dalle proprie famiglie politiche, si incontreranno venerdì, per una cena a Bruxelles, per discutere dei possibili scenari. Al minisummit partecipano i premier spagnolo Pedro Sanchez e portoghese Antonio Costa per i socialisti (S&D); l'olandese Mark Rutte e il belga Charles Michel per i liberali (Alde); il croato Andrej Plenkovic ed il lettone Krisjānis Karins del Ppe.

Un affossamento dei rispettivi 'Spitzenkandidaten', col nome di Manfred Weber (Ppe), di Frans Timmermans (S&D) e anche quello di Margrethe Vestager (Alde) che usciranno dalla corsa per la presidenza della Commissione europea, la poltrona più ambita nel Risiko Ue. Secondo più fonti diplomatiche europee sarà questo uno dei primi 'giochi' che si produrranno alla cena dei sei leader Ue. Ma il naufragio del bavarese Weber sostenuto da Angela Merkel - sono pronti a scommettere alcuni - farà affondare anche la candidatura del capo negoziatore della Ue per la Brexit, il francese Michel Barnier. E a questo proposito si ricorda anche il braccio di ferro, al recente summit, tra Merkel ed Emmanuel Macron.

