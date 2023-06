Pnrr: al via la missione dei tecnici di Bruxelles a Roma 

ROMA - La squadra dei tecnici di Bruxelles che supervisionano l'attuazione del Pnrr è arrivata a Roma e da oggi al 16 giugno avrà una serie di incontri, già programmati da tempo, nei ministeri. A guidarla c'è Céline Gauer, direttore generale a capo della task force Pnrr della Commissione Ue, che domani sera incontrerà il ministro degli Affari europei, Sud, Politiche di coesione e Pnrr, Raffaele Fitto.

La visita rientra nell'ambito delle missioni di routine che la Commissione effettua nei Paesi membri, per fare il punto sul piano. In Italia gli esperti Ue e quelli italiani si concentreranno su due fronti. Il primo è la richiesta della terza rata da 19 miliardi, e la verifica dei 55 obiettivi ad essa collegati. Il completamento dell'iter di verifica da parte di Bruxelles è atteso ormai da mesi, e il commissario Paolo Gentiloni ha di recente affermato che il via libera della Ue è vicino. Il secondo fronte riunisce diversi aspetti: la richiesta della quarta rata da 16 miliardi, che secondo il cronoprogramma andrebbe chiesta entro il 30 giugno, entra a far parte della revisione del Pnrr, e della messa a punto del piano RepowerEU.