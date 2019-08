'Pitch your project 2019', il concorso Eusalp per i giovani

TRENTO - "Pitch your project 2019" si chiama il concorso riservato ai giovani tra i 16 e i 25 anni per uno sviluppo sostenibile della regione alpina Eusalp. Lo rende noto la Provincia di Trento. I rappresentanti delle 20 migliori idee di progetto saranno invitati al Forum annuale Eusalp di Milano il 28 e 29 novembre. Al Forum, i candidati dei progetti Top 5 presenteranno i loro progetti in una sessione dedicata ad un pubblico di esperti internazionali. Il pubblico voterà quindi i tre progetti che riceveranno il premio in denaro di 5.000, 3.000 e 2.000 euro per la loro attuazione. Le regole del concorso con gli argomenti specifici del 2019 e il modulo di domanda possono essere scaricati qui.

