Pesca: Commissione Ue boccia piano Adriatico votato dal Pe

BRUXELLES - "Se vogliamo che il Mediterraneo e l'Adriatico si scrollino di dosso l'etichetta di mare più eccessivamente sfruttato al mondo abbiamo bisogno di prospettive più sostenibili e a lungo termine". Così un portavoce della Commissione europea boccia il Piano per la pesca in Adriatico approvato dall'Europarlamento, che prevede una riduzione delle catture del 4% l'anno per una durata di tre anni. Il piano "indebolisce in modo sostanziale" la proposta della Commissione europea che quindi esprime "rammarico per il voto dell'Europarlamento", ricordando che "nell'interesse dei nostri pescatori, abbiamo bisogno di avere una prospettiva più sostenibile e a lungo termine".

Ultimo aggiornamento: 14:52

