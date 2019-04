Parlamento Ue, via libera a InvestEU, mobilitare risorse per 700 mld

STRASBURGO - Il nuovo programma europeo per sostenere gli investimenti e l'accesso ai finanziamenti nel periodo 2021-2027, concordato in parte con i ministri dell'Unione europea, è stato approvato oggi dal Parlamento europeo. Con l'obiettivo di generare quasi 700 miliardi di euro di investimenti, l'iniziativa "InvestEU" sostituisce l'attuale Fondo europeo per gli investimenti strategici (il Feis, che faceva parte del "Piano Juncker") istituito dopo la crisi finanziaria del 2008. Gli eurodeputati vogliono migliorare la proposta della Commissione europea, aumentando la dotazione dell'Ue da 38 miliardi di euro a 40,8 miliardi di euro per innescare investimenti pari a 698 miliardi di euro (l'obiettivo della Commissione era di 650 miliardi di euro).

La relazione di José Manuel Fernandes (Ppe) e Roberto Gualtieri (Pd-S&D) è stata approvata con 463 voti favorevoli, 64 contrari e 29 astensioni. "Con InvestEU stiamo dando forma al futuro dell'Ue verso maggiori investimenti a sostegno delle piccole e medie imprese e dei progetti locali. Inoltre, colleghiamo questo nuovo strumento a un forte incentivo a sostenere i progetti ambientali, sociali e di governance, promuovendo la cultura e garantendo una finanza etica e sostenibile", ha spiegato Gualtieri correlatore e presidente della commissione per i problemi economici e monetari. Il Parlamento ha ora concluso la sua prima lettura, che comprende le parti già concordate con gli Stati membri. I colloqui con i ministri Ue proseguiranno nel corso della prossima legislatura. (ANSA).

Ultimo aggiornamento: 14:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA