Parenti nuovo capo rappresentanza Commissione Ue in Italia

BRUXELLES - Antonio Parenti è stato nominato oggi alla testa della rappresentanza della Commissione europea in Italia. In tale veste, fungerà da rappresentante ufficiale della Commissione europea in Italia sotto l'autorità politica della presidente Ursula von der Leyen. Come capo della rappresentanza, sarà responsabile dell'intera rappresentanza, che comprende i due uffici a Roma e Milano. Entrerà in carica il prossimo primo giugno. Lo riferisce una nota dell'esecutivo comunitario precisando che Parenti è attualmente a capo della sezione 'Economia, commercio e sviluppo' della delegazione dell'Unione europea presso le Nazioni Unite. Funzionario di grande esperienza con 25 anni di esperienza professionale, principalmente all'interno della Commissione europea e del Servizio europeo per l'azione esterna, porta ai suoi nuovi compiti la conoscenza e la solida esperienza degli affari europei, conclude la nota.

Ultimo aggiornamento: 11:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA