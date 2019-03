Ong Avaaz lancia iniziativa 'Fate l'amore. Non la Brexit'

BRUXELLES - "Fate l'amore. Non la Brexit". E' questo lo slogan scelto dall'organizzazione non governativa Aavaaz che oggi ha portato la sua campagna di sensibilizzazione e protesta nel quartiere europeo a Bruxelles, in occasione di una cruciale discussione tra i leader europei, a otto giorni dalla data prevista per il divorzio del Regno Unito dalla Ue. Dalle 10,30 alle 16,30 un grande autobus colorato del "blu europeo" è passato davanti ai palazzi delle istituzioni dell'Ue.

Su una fiancata del veicolo ci sarà l'immagine di due giovani che si baciano: la bandiera dell'Ue dipinta sul volto della ragazza, e l'Union jack britannico su quella dell'amico. Il tutto sarà accompagnato dalla scritta "Make love. Not Brexit. #YesWeVote 25-26 May", in un richiamo a lottare per i valori dell'Europa anche col voto alle elezioni per l'Eurocamera di fine maggio. Dall'autobus sono scesi attivisti con indosso grosse teste in cartapesta della premier britannica Theresa May e della cancelliera tedesca Angela Merkel, che hanno passeggiato davanti ai palazzi del Consiglio europeo, il Justus Lipsius e l'Europa Building, tenendosi per mano.

