(ANSA) - BRUXELLES - Una "strategia europea per il sostegno alla produzione di olio d'oliva". E' quanto chiede in un'interrogazione alla Commissione europea Innocenzo Leontini, deputato di Fratelli d'Italia, gruppo Conservatori e Riformisti, al Parlamento europeo. "Alla luce della diminuzione della produzione, delle ripercussioni negative degli accordi con alcuni paesi terzi e delle difficoltà a cui devono far fronte in particolare i produttori italiani, già duramente colpiti dalla crisi economica e dai danni provocati dalla Xylella", Leontini ha chiesto alla Commissione europea se "intende presentare una strategia europea per il sostegno alla produzione di olio d'oliva". (ANSA).



Ultimo aggiornamento: 27 Febbraio, 11:51

