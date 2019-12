Olanda all'attacco sul bilancio Ue, no a convergenza aiuti Pac

BRUXELLES - L'Olanda torna all'attacco sulla convergenza degli aiuti della Politica agricola comune, chiedendo che venga cancellata dal bilancio Ue 2021-2027. Il processo secondo il quale il valore degli aiuti per ettaro nei diversi Paesi deve convergere verso un livello medio Ue, "non è equo" si legge in un documento ufficioso fatto circolare negli ultimi giorni, e di cui l'ANSA ha preso visione.



Una posizione quella olandese, in linea con quella più volte espressa dall'Italia. Nell'aprile 2018 infatti, Italia, Olanda e altri 5 Paesi (Belgio, Cipro, Danimarca, Grecia e Slovenia) avevano già firmato un testo molto critico sull'argomento.



"Non vi è nulla di giusto nell'equilibrare il sostegno al reddito per ettaro in tutti gli Stati membri dell'Ue - si legge nel testo -. Attribuire sussidi senza tener conto del tipo di produzione, o del costo dei fattori di produzione, introduce un elemento di distorsione nel mercato agricolo, e favorisce la speculazione sui terreni agricoli nei Paesi beneficiari".



