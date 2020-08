Ok Ue a 70 milioni di aiuti della Campania all'agri-pesca

BRUXELLES - Via libera ufficiale della Commissione europea alla concessione, da parte della Regione Campania, di un contributo pari a 70 milioni di euro per misure di sostegno ai settori dell'agricoltura e della pesca, nell'ambito del piano per l'emergenza socio economica della Regione. L'aiuto terminerà il 31 dicembre 2020. Il nulla osta, pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale dell'Ue, prevede che la dotazione venga erogata sotto forma di un bonus una tantum a favore delle imprese agricole, delle imprese armatrici di imbarcazioni da pesca ed imprese acquicole, delle imprese del comparto bufalino e delle imprese del comparto florovivaistico regionale. L'obiettivo è rimediare a un grave turbamento dell'economia.

Ultimo aggiornamento: 9 Giugno, 14:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA