Ok Ue a 30 milioni di euro per Pmi agricole e della pesca

BRUXELLES - Via libera della Commissione Ue allo schema da 30 milioni di euro per sostenere le Pmi nel settore dell'agricoltura e della pesca colpite dall'emergenza coronavirus. Questo schema "consentirà la fornitura di prestiti a interessi zero fino a 30mila euro ad azienda, e le aiuterà a coprire i bisogni immediati di liquidità", ha detto la vicepresidente esecutiva della Commissione, responsabile della Concorrenza, Margrethe Vestager.

