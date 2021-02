Ok Pe a fondi su cooperazione regionale e transizione giusta

BRUXELLES - Via libera della commissione per lo sviluppo regionale del Parlamento europeo agli accordi provvisori inter-istituzionali sui fondi Interreg e Just Transition (fondo per la transizione giusta). Si tratta rispettivamente di 8 miliardi di euro alla cooperazione transfrontaliera e 17,5 miliardi di euro per mitigare l'impatto sociale dell'economia 'verde' nelle Regioni.

"Adesso una fase nuova si apre, di attuazione e collaborazione con gli Stati e le Regioni", in cui occorre "accompagnare i nostri territori ad accettare pienamente la sfida e usare al meglio queste risorse e metterle in relazione con gli altri strumenti in campo". Così l'eurodeputato Andrea Cozzolino (Pd), membro a Bruxelles della commissione Affari regionali, e relatore del regolamento del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (Fesr), alla conferma degli accordi nell'incontro al Parlamento europeo di questa mattina. "Davvero il 2021 può essere un anno carico di attese e speranze positive", ha concluso Cozzolino, che si dice "soddisfatto del lavoro svolto" finora.

