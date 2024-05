Ok finale di Bruxelles alla legge per l'industria Net-Zero

BRUXELLES - Via libera finale del Consiglio Ue al 'Net-Zero Industry Act', il regolamento per sviluppare un'industria a emissioni zero, perno centrale del Piano industriale per il Green Deal. Solo il Belgio si è astenuto. La legge si compone di permessi accelerati, progetti strategici per la decarbonizzazione dell'industria europea entro il 2030 e una lista di tecnologie chiave con cui realizzarla, dai pannelli solari al nucleare. Entro il 2030 l'Ue dovrà produrre il 40% del fabbisogno annuo di tecnologie necessarie per la transizione verde e raggiungere, per questi strumenti, il 15% del valore del mercato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA