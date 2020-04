Ok Consiglio Ue a regole per riuso acque in agricoltura

BRUXELLES - Il Consiglio Ue ha approvato le nuove norme che facilitano e incoraggiano il riuso delle acque depurate per l'irrigazione in agricoltura. Il regolamento, che comprende requisiti minimi uguali per tutti per il riutilizzo dell'acqua, era stato proposto dalla Commissione europea nel maggio 2018 e dovrà ora essere adottato dal Parlamento europeo in seconda lettura prima di poter entrare in vigore. Paesi come Spagna, Italia, Grecia, Belgio e Germania hanno già legislazioni avanzate per il riutilizzo dell'acqua per agricoltura e industria, ma in Grecia, Italia e Spagna i tassi di riuso sono ancora bassi, tra il 5 e il 12%.



Ultimo aggiornamento: 8 Aprile, 15:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA