Nutriscore: Kyriakides, Ue non imporrà tipo di etichetta

BRUXELLES - Nella strategia Farm to Fork la Commissione europea "promuoverà un'etichettatura" nutrizionale "armonizzata, ma non imporrà il tipo". Così la commissaria europea alla salute Stella Kyriakides ha risposto alle domande dei deputati della commissione agricoltura dell'Europarlamento sul nutriscore, il sistema di etichettatura a colori per indicare i valori nutrizionali degli alimenti.

"La strategia - ha ricordato Kyriakides - non avrà regole e restrizioni fissate dal primo giorno, ma vuole essere un piano a lungo termine su cui lavorare insieme agli agricoltori per la produzione sostenibile".

