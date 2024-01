No comment a Bruxelles sulla candidatura di von der Leyen a un secondo mandato

BRUXELLES - "Non ho informazioni al momento sulla tempistica con cui la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen annuncerà la propria intenzione" di correre per una riconferma al vertice dell'esecutivo europeo. Lo ha detto il portavoce di von der Leyen, Eric Mamer, interpellato sugli ultimi sviluppi in vista delle prossime elezioni europee alla luce dell'annuncio del presidente del Consiglio europeo Charles Michel di voler candidarsi per il Parlamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA