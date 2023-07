Nato, abbiamo piani per reagire a incidente a Zaporizhzhia

BRUXELLES - La Nato "ha in vigore dei piani", benché in linea generale e "non specifici su Zaporizhzhia", per "reagire" a un incidente nucleare nel caso in cui i russi dovessero condurre una provocazione. Lo ha detto il vicecapo di stato maggiore operativo di SHAPE, il maggior generale Matthew Van Wagenen. "All'inizio del conflitto abbiamo avuto una buona intelligence sull'ammassamento delle truppe russe e sono fiducioso che saremmo in grado di vedere cosa sta per accadere a Zaporizhzhia e reagire in tempo utile", ha detto il presidente del Comitato militare della Nato, l'ammiraglio Rob Bauer.