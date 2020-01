Nasce partnership Ciheam-Timac Agro Italia

ROMA - Firmato dal Ciheam (Centre international de hautes études agronomiques Méditerranéennes-Istituto agronomico Mediterraneo di Bari) il primo partenariato con un'azienda privata, la Timac Agro Italia, società specializzata nella nutrizione vegetale e filiale italiana della multinazionale Groupe Roullier. La collaborazione tra il Ciheam, organizzazione intergovernativa mediterranea impegnata dal 1962 nello sviluppo sostenibile dell'agricoltura e della pesca, e Timac Agro Italia, società attiva nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti all'avanguardia, sarà incentrata nella ricerca, sviluppo, sostenibilità e innovazione. Le due realtà integreranno le loro conoscenze per perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Il partenariato, della durata di 5 anni, prevede sinergie per l'organizzazione di corsi di perfezionamento, formazione permanente, aggiornamento professionale, convegni. L'intesa prevede inoltre la realizzazione di pubblicazioni scientifiche e l'esecuzione di ricerche e studi, anche a completamento delle attività didattiche per la partecipazione a progetti di ricerca e richieste di finanziamento a livello regionale, nazionale ed europeo, tramite la partecipazione a bandi del Programma operativo nazionale, del Fondo sociale europeo o di altri programmi di comune interesse. Saranno cercate intese con altre università, centri di ricerca e istituti pubblici e privati nella promozione di conferenze, incontri, seminari e scambi culturali nel campo della ricerca applicata e della cooperazione in campo agricolo.

