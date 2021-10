Nardella, città essenziali per sistemi alimentari sostenibili

Venerdì 15 Ottobre 2021, 12:01 - Ultimo aggiornamento: 09:39

BRUXELLES - Orientando gli acquisti per mense e servizi verso cibo locale e sostenibile, usando la pianificazione urbana e stabilendo partenariati con il territorio, le città possono giocare un ruolo fondamentale nella transizione verso sistemi alimentari sostenibili. Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, partecipando alla conferenza europea Farm to Fork in qualità di presidente di Eurocities, il network di 140 città da oltre trenta paesi europei.

"Le politiche alimentari delle città sono essenziali - ha detto Nardella - anche per lavorare con le aree rurali e promuovere uno sviluppo rurale urbano e il coinvolgimento delle città" nelle politiche europee "è cruciale per bilanciare gli squilibri dei sistemi alimentari, con il sostegno e la promozione di filiere corte e locali".