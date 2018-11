Moscovici, su riforma Eurozona parliamo con Tria

BRUXELLES - Oggi per parlare della riforma dell'Eurozona "era presente il ministro Giovanni Tria che è sempre molto costruttivo, abbiamo avuto una chiara discussione sulla posizione italiana che è in piena continuità con quella che è sempre stata e me ne rallegro". Così il commissario Ue agli affari economici Pierre Moscovici ha risposto a chi gli chiedeva della sua posizione rispetto alle proposte avanzate dal ministro per gli affari europeo Paolo Savona in un suo documento.

"Dobbiamo stare attenti a non mescolare le due cose: la riforma dell'Eurozona e la manovra dell'Italia per il 2019 non si devono sovrapporre o interferire" l'una con l'altra, ha detto il presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno nel corso della conferenza stampa svoltasi al termine della riunione straordinaria dell'Eurogruppo.

