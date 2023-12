Morto l'ex presidente della Commissione Ue Jacques Delors

PARIGI - È morto all'età di 98 anni l'ex presidente della Commissione europea Jacques Delors, politico ed economista francese. Lo rende noto la figlia Martine Aubry alla Agence France Press.

"Uomo di Stato del destino francese, artigiano inesauribile della nostra Europa, combattente per la giustizia umana: Jacques Delors era tutto questo e il suo impegno, i suoi ideali e la sua rettitudine ci ispireranno sempre". Lo scrive su X il presidente francese Emmanuel Macron pubblicando una foto dell'ex capo della Commissione Ue scomparso oggi. "Saluto il suo lavoro e la sua memoria e condivido il dolore dei suoi cari", ha detto il capo di Stato francese.

"L'Europa moderna perde oggi il suo padre fondatore: ne piangiamo la scomparsa, ci inchiniamo davanti alla sua forza e autorità morale, porteremo avanti con ancora maggior impegno le sue idee", ha scritto su X Enrico Letta, presidente dell'Istituto Jacques Delors, il think tank europeo intitolato all'ex capo della Commissione.

Secondo la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, "con la morte di Jacques Delors, l'Ue perde un gigante: ha lavorato instancabilmente, come presidente della Commissione europea e membro del Parlamento europeo, per un'Europa unita". In un post su X ha scritto che le "generazioni di europei continueranno a beneficiare della sua eredità".

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ne ha parlato come "un visionario". "Ha reso la nostra Europa più forte: l'obiettivo della sua vita era un'Unione europea unita, dinamica e prospera, ha plasmato intere generazioni di europei, compresa la mia", ha scritto in un post su X invitando a onorare "la sua eredità rinnovando costantemente la nostra Europa".