Migranti: Ue, pronti coordinare trasferimenti Open Arms

BRUXELLES - "La Commissione europea è pronta ad iniziare il coordinamento per il ricollocamento dei migranti a bordo della Open Arms" fatti sbarcare in Italia. Così la portavoce dell'esecutivo comunitario Natasha Bertaud, ricordando la disponibilità ad accogliere già espressa da Francia, Germania, Lussemburgo, Portogallo, e Romania. "Speriamo che questo spirito di solidarietà sia dimostrato anche per i migranti a bordo dell'Ocean Viking", ha aggiunto Bertaud.

Ultimo aggiornamento: 11:12

