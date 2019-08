Migranti: Sassoli a Italia, consenta sbarco Open Arms

BRUXELLES - "Oggi la mia segreteria è entrata in contatto con il Comandante della Open Arms che ci ha descritto condizioni al limite del sopportabile. La situazione è diventata drammatica": così in una nota il presidente del Parlamento Ue David Sassoli che chiede all'Italia di consentire lo sbarco immediato dei migranti a bordo. "Le condizioni igieniche a bordo sono ormai precarie ed è necessario consentire immediatamente lo sbarco. Auspico che le autorità italiane capiscano la gravità e l'urgenza umanitaria a bordo della nave consentendo loro di entrare in porto oggi stesso", ha concluso.

Ultimo aggiornamento: 16 Agosto, 20:54

