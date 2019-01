Migranti: Frontex, -80% arrivi in Italia nel 2018

BRUXELLES - Il numero di migranti che hanno attraversato il Mediterraneo centrale nel 2018 per raggiungere l'Italia è sceso dell'80% rispetto al 2017 a poco più di 23.000. Sono le stime di Frontex che precisa che il dato registrato in quella rotta ha portato ad un calo complessivo di un quarto del numero di attraversamenti irregolari alle frontiere esterne dell'Ue rispetto al 2017, (150.000 nel 2018), toccando il livello più basso in cinque anni. Secondo l'Agenzia europea è raddoppiato il numero di arrivi in Spagna per il secondo anno.

Ultimo aggiornamento: 15:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA