Migranti: Bruxelles a Italia, riforma asilo resta vitale

BRUXELLES - "La riforma dell'Asilo comune resta vitale" per gestire qualsiasi picco migratorio futuro. E in particolare, "la revisione del regolamento di Dublino e la necessità di un meccanismo di solidarietà". Questa riforma "resta una priorità", ma serve la piena determinazione degli Stati. "Il chiaro impegno dell'Italia per raggiungere un accordo equilibrato resta fondamentale". Così la Commissione Ue nella lettera di risposta al ministro Enzo Moavero Milanesi, che l'ANSA ha visto, su possibili nuovi flussi dalla Libia.

Ultimo aggiornamento: 12:45

