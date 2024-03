Metsola dà l'ok al ricorso in Corte contro la Commissione sui fondi all'Ungheria

BRUXELLES - La Presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola ha informato questa mattina la Conferenza dei Presidenti dell'Eurocamera che incaricherà i servizi giuridici del Pe di presentare alla Corte di giustizia il ricorso contro la Commissione per verificare se l'esecutivo europeo è andato oltre i suoi margini di discrezionalità nel decidere lo scongelamento di fondi per oltre 10 miliardi di euro. Lo ha reso noto il servizio stampa dell'Eurocamera. La decisione arriva in seguito alla richiesta di ricorso contro la Commissione Ue presso la Corte votata lunedì della commissione giuridica dell'Eurocamera. I servizi legali dell'Eurocamera hanno ora tempo fino al 25 marzo per presentare ricorso.

