Merkel oggi all'Eurocamera discute sul futuro dell'Ue

STRASBURGO - Un dibattito sul futuro dell'Ue, mentre si avvicina la data cruciale delle elezioni europee del maggio prossimo: oggi alle 15, la cancelliera tedesca, Angela Merkel, sarà il dodicesimo leader dell'Unione a discutere con i parlamentari europei nella plenaria dell'Eurocamera, in una serie di appuntamenti organizzati con capi di Stato e di governo. Prima del dibattito Merkel incontrerà il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, per un colloquio bilaterale.

"La partecipazione della cancelliera Merkel al dibattito sul futuro dell'Europa con i parlamentari europei si verifica in un momento cruciale", afferma Tajani. "I nostri cittadini chiedono un'Europa più efficace, in grado di rispondere alle loro preoccupazioni. Insieme dobbiamo cambiare la nostra Unione. Abbiamo bisogno di un'Europa più politica che guardi al futuro con una visione chiara. Il miglior antidoto al populismo è quello di ottenere risultati: dalla riforma del sistema di asilo, dal rafforzamento del controllo delle frontiere e dall'investire di più in Africa, per creare posti di lavoro e combattere i cambiamenti climatici".

Ultimo aggiornamento: 11:18

