Megalizzi, minuto di silenzio in sala stampa Commissione Ue

BRUXELLES - Un minuto di silenzio è stato osservato stamane nella sala stampa della Commissione Europea per Antonio Megalizzi, il giornalista italiano ucciso nell'attacco di Strasburgo, mercoledì scorso. Sul maxischermo sono state proiettate le foto di Megalizzi, insieme a quelle di Barto Pedro Orent-Niedzielski, detto Bartek, collega ed amico dell'italiano, morto ieri in seguito alle gravi ferite riportate nell'attacco. "Deploriamo queste morti orribili", ha detto il portavoce della Commissione Margaritis Schinas. In sala stampa, nel corso del briefing di mezzogiorno, è stato anche letto un messaggio dei colleghi di Antonio Megalizzi di Europhonica.

Ultimo aggiornamento: 12:41

