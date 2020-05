Mascherine Ue a Italia, Spagna e Croazia

BRUXELLES - Vanno a Italia, Croazia e Spagna le prime consegne di più lotti di mascherine protettive FFP2 da RescUe, la riserva europea di apparecchiature mediche istituita il mese scorso per aiutare i Paesi colpiti dal coronavirus. Lo annuncia il commissario Ue per la Gestione delle crisi, Janez Lenarcic. "Abbiamo lavorato senza sosta per costituire RescUe. Abbiamo già creato uno stock di mascherine. Spagna, Italia e Croazia sono le prime a ricevere il materiale, nel fine settimana. Seguiranno altre consegne", afferma Lenarcic.

Il sostegno odierno - si legge in una nota della Commissione europea - si aggiunge alla mobilitazione da parte della Protezione civile dell'Ue di team medici europei, mascherine, disinfettanti, così come offerte bilaterali da parte di altri Stati membri. Alcuni lotti di mascherine protettive dalla riserva RescUe erano già stati distribuiti la settimana scorsa all'Italia. Germania e Romania sono i primi Stati membri ad essersi offerti di ospitare gli stock di materiale di RescUe, e a partecipare alle gare per l'approvvigionamento delle attrezzature, finanziate al 100% dall'Esecutivo comunitario. In queste prime consegne a Italia, Spagna e Croazia sono state distribuite un totale di 330mila mascherine.

Ultimo aggiornamento: 11:51

