Marco Dus portavoce enti locali Ue contro deforestazione

BRUXELLES - Il consigliere comunale di Vittorio Veneto Marco Dus diventa portavoce degli enti territoriali europei per la lotta alla deforestazione. Dus è stato nominato dal Comitato Ue delle Regioni relatore del parere sulle politiche europee per migliorare la salute delle foreste. L'obiettivo è quello di fermare entro il 2030 la perdita di superfici boschive su scala globale e di ridurre la deforestazione tropicale di almeno la metà entro il 2020. Un tema di stretta attualità, visti gli incendi che hanno devastato la Foresta amazzonica nelle scorse settimane compromettendo il raggiungimento di tale obiettivo.

"Serve un'azione più coordinata e, in particolare, l'eliminazione della deforestazione dalle filiere dei prodotti agricoli. Ma non solo, servono nuove misure a sostegno della cooperazione, nonché un maggiore coordinamento con gli strumenti di finanza sostenibile", commenta Dus, al suo quarto parere come relatore del CdR. "Nel mio testo troverà grande spazio la lotta alla perdita di biodiversità", sottolinea Dus, che indica come prioritario per il suo lavoro anche "incoraggiare il consumo di prodotti provenienti da catene di approvvigionamento che non contribuiscano alla deforestazione nell'Ue; collaborare con i Paesi produttori per diminuire la pressione sulle foreste e spingere l'Unione verso una cooperazione allo sviluppo che non sia causa di deforestazione; e riorientare i finanziamenti verso pratiche più sostenibili sull'uso del suolo".

