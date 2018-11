Manovra: Ue, contatti in corso a tutti i livelli

BRUXELLES - Tra Commissione Ue e Governo italiano “sono in corso contatti a tutti i livelli”: lo ha detto il portavoce del presidente Jean Claude Juncker rispondendo a una domanda sul negoziato con l’Italia. La cena tra Conte, Juncker, Tria, Moscovici e Dombrovskis era “parte di un dialogo continuo e, in termini di processo, ora i documenti appeorvati dalla Commissione mercoledì scorso sono discussi nella filiera del Consiglio”, ha aggiunto.

Gli sherpa dell'Ecofin (Economic and financial committee o Efc) si riuniranno in teleconferenza giovedì per preparare l'Eurogruppo e l'Ecofin di lunedì e martedì prossimi, e discuteranno anche dell'opinione sul Dpb italiano pubblicata dalla Commissione Ue mercoledì scorso. L'Efc è chiamato a dare un parere sul rapporto sul debito (126.3) preparato dalla Commissione. Solo dopo il suo parere Bruxelles potrà procedere alla prossima tappa, ovvero raccomandare l'apertura di una procedura per debito. Il parere dell'Efc potrebbe essere reso noto direttamente dall'Eurogruppo di lunedì, che potrebbe menzionarlo nelle sue conclusioni. La situazione è però suscettibile ai cambiamenti, data la trattativa in corso tra Governo e Commissione. A quanto si apprende, le aperture sul deficit sono già considerate un primo passo positivo.

