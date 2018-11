Manovra: portavoce Ue, lettera serve per rapporto debito

BRUXELLES - La lettera che la Commissione Ue ha inviato all'Italia due giorni fa "fa parte del processo standard per preparare il rapporto 126.3" sul debito. Lo ha detto un portavoce della Commissione spiegando che, quando i tecnici preparano il rapporto, contattano sempre prima i Paesi. "L'Italia ha fino al 13 per rispondere" alla lettera sul debito e per inviare un Documento programmatico di bilancio aggiornato, e solo dopo aver analizzato le nuove informazioni la Commissione deciderà i nuovi passi, ha spiegato il portavoce.

Ultimo aggiornamento: 31 Ottobre, 15:26

