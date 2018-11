Manovra: Moscovici, per soluzione la situazione deve evolvere

BRUXELLES - Con l'Italia "cerchiamo insieme soluzioni comuni ma per fare questo c'è bisogno che le cose si muovano e quindi servono evoluzioni necessarie, perché le nostre regole sono regole, possiamo essere flessibili nel quadro delle regole ma non possiamo ignorarle": lo ha detto il commissario agli affari economici Pierre Moscovici rispondendo ai giornalisti. "Non è una questione di cifre, non si tratta di fare una media, ci sono delle regole che vanno rispettate", ha risposto Moscovici a chi gli chiede se un deficit italiano a 2,2% fosse sufficiente. "Possiamo essere flessibili, lo siamo sempre stati, possiamo dialogare, è sempre il mio atteggiamento, possiamo essere contrari alle sanzioni, e io non sono mai stato favorevole. Ma c'è una cosa che non posso fare: ignorare le regole".

Ultimo aggiornamento: 17:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA