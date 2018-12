BRUXELLES - "La strategia del Governo italiano non sembra funzionare ed è importante che la cambi": lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis, sottolineando come sia "pensata per essere uno stimolo e facilitare la crescita", invece questa "non si sta materializzando" mentre è "un aumento considerevole dei rendimenti che comincia a pesare sull'economia reale".

Ultimo aggiornamento: 12:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA