Manovra: commissari Ue faranno il punto domani

BRUXELLES - Il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis e il commissario Pierre Moscovici faranno domani, durante la riunione della Commissione, il punto della situazione sui lavori sul bilancio italiano. Lo ha annunciato la portavoce del presidente Juncker. "Tutte le opzioni sono aperte ed è interamente nelle mani dei commissari discutere su possibili decisioni", ha risposto la portavoce a chi le chiede se l'opzione di aprire la procedura verso l'Italia sia fuori dal tavolo del Collegio.

Il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, ha dichiarato oggi ai microfoni dell'emittente francese RTL di lavorare affinché, oltre alla Francia, "neppure l'Italia sia sanzionata": "penso che sarebbe negativo - ha aggiunto - è un grande Paese della zona euro, in cui ha il suo posto". "Lavoriamo giorno e notte con le autorità italiane per conciliare le misure che vogliono varare con il rispetto delle regole di bilancio", ha aggiunto Moscovici ribadendo che "la Francia sarà l'unico paese a superare il 3% di deficit nel 2019" e "non ci saranno sanzioni".

Ultimo aggiornamento: 12:05

