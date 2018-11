Manovra: Centeno, Eurogruppo ne discute 3 dicembre

BRUXELLES - "Discuteremo le opinioni della Commissione Ue sulla manovra italiana e su quelle degli altri Paesi all'Eurogruppo di dicembre": lo ha detto il presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno in una conferenza stampa congiunta con il ministro olandese dell'economia. "Non posso predire le discussioni che avremo, ma è importante dire che l'Eurogruppo sostiene il lavoro della Commissione, il cui approccio è sempre bilanciato nell'attuazione delle regole", ha aggiunto. Per quanto riguarda le prossime tappe, Centeno non si è sbilanciato: "Discuteremo le prossime proposte della Commissione (e quindi l'eventuale lancio ufficiale della procedura, ndr) nelle prossime settimane o mesi", ma per ora "l'importante è dialogare".

Ultimo aggiornamento: 21 Novembre, 18:24

