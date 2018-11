Manovra: Centeno, ancora dubbi, lo si vede sui mercati

BRUXELLES - "Nel penultimo Eurogruppo ci siamo concentrati sull'Italia perché la Commissione ha chiesto una manovra aggiornata. L'aggiornamento non migliora la situazione in termini di costi del finanziamento del debito, lo vediamo sui mercati oggi giorno, che significa che non ha dissolto le preoccupazioni sulla strategia di bilancio dell'Italia": lo ha detto il presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno parlando al Parlamento Ue.

"Dobbiamo dare tempo alle riforme che l'Italia ha attuato nell'ultimo decennio, affinché si materializzino i benefici per i cittadini", ha detto il inoltre presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno parlando al Parlamento europeo. L'Eurogruppo "sostiene l'opinione della Commissione", ha sottolineato, e al Governo italiano ha consigliato di "dare tempo per vedere effetti delle riforme". Per Centeno "il processo di crescita è a lungo termine, e richiede tempo. Ha bisogno di riforme delle pensioni, del lavoro, che l'Italia ha attuato. Ma serve tempo per dare frutti". Bisogna "attenersi al processo di riforma, e rispettare le regole perché garantiscono una finanza sostenibile". E' importante, ha concluso, "che l'Italia torni sulla traiettoria di crescita che abbiamo osservato negli ultimi anni".

Ultimo aggiornamento: 15:12

